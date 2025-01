Sport.quotidiano.net - Forlì e Harper, finalmente numeri positivi . Rientro in doppia cifra: sono passati due mesi

È tornato Demonte. Il play-guardia dell’Unieuro, richiamato ad occupare quello che per oltre treera stato il suo posto in squadra, dopo quattro gare ai margini ha risposto ‘presente’. E lo ha fatto in un modo convincente e per certi versi inaspettato per chi pensava che avrebbe ritrovato un giocatore arrugginito e demotivato dopo aver lasciato il posto a Dawson. Invecefin dall’inizio è stato concentrato, come se 24 giorni di assenza non voluta non avessero lasciato scorie nel suo fisico e nella sua testa. Ha chiuso con 14 punti, 6 assist, 4 rimbalzi, 2 recuperi e 2 perse in 29’, interrompendo unadi quattro gare (le ultime che aveva disputato) nelle quali non aveva raggiunto laper punti segnati. L’ultima volta fu il 7 dicembre nella partita di Cremona: 10 punti (era la quarta uscita consecutiva in); poi ne segnò 2 contro la Fortitudo, 8 contro Vigevano, 9 a Nardò e 5 – e purtroppo non 6.