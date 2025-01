Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Rocco decide su Comuzzo. Arriva Zaniolo, c'è Ghilardi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 31 gennaio 2025 - Meno quattro al fischio finale del mercato invernale, con laancora attiva su tantissimi tavoli. Partiamo dalla questione, più calda che mai. In serata si è riaccesa la trattativa con il Napoli che ha offerto fino a 35 milioni complessivi per il difensore viola. Lacontinua a chiederne 40, ma si è riunita con l'agente del calciatore perre il da farsi. Attesa in giornata la risposta diCommisso che si è preso qualche ora di tempo per rispondere. Chiaro però che il Napoli debbare intorno ai 40 milioni (o 35 più 5 di bonus) per strappare il si del presidente della. Sempre in serata sono emerse altre trattative. In particolare col Verona, club con il quale è in ponte un doppio scambio: Valentini e Biraghi andrebbero all'Hellas,(ex settore giovanile viola) tornerebbe a Firenze insieme a Faraoni, anche lui un ex dopo i sei mesi dello scorso anno.