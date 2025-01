Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, i viola fanno sul serio. Pronta questa offerta per convincere la Juventus: cifre e dettagli della proposta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, isulper il giocatore in uscita dalla. Ecco laper il centrocampistaSecondo quanto riferito da Tuttosport, lavuole fare sulper l’acquisto di Nicolò. Il centrocampista è in uscita dal calciomercato, visto il poco spazio trovato in campo negli ultimi mesi e non chiuderebbe all’ipotesi.I toscani sono pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro tra prestito e riscatto. Potrebbero non bastare viste le richieste dei bianconeri, ma sarebbero già un primo passo in avanti verso la chiusura.Leggi sunews24.com