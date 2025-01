Quifinanza.it - Ex Ilva, slitta al 14 febbraio il termine per la presentazione delle offerte aggiornate

La scadenza per laper l’acquisizione dell’intero asset dell’exè stata posticipata al 14. I termini scadevano oggi 31 gennaio 2025, ma si è reso necessario un supplemento di lavoro visto che le tre aziende interessate all’acquisto del gruppo siderurgico dovranno meglio formulare e precisare la loro proposta sotto i profili industriale, occupazionale e ambientale.Le date per presentare l’offertaLa scadenza iniziale per lavincolanti, dopo le manifestazioni di interesse arrivate entro il 20 settembre scorso, era stata fissata per la fine di novembre. Successivamente, ilera stato posticipato al 10 gennaio, per poi essere rinviato ancora al 31 gennaio. Ora, un nuovomento sposta la scadenza al 14, a causa della complessità dell’operazione di vendita e della necessità di costruire un quadro solido per l’acquisizione.