Ilfattoquotidiano.it - Europa League, la classifica finale: Lazio prima, la Roma vince e passa ai play-off. Ma scoppia il caso Paredes: furioso con Ranieri

Lanon sbaglia e stacca il biglietto per ioff digrazie alla vittoria per 2-0 con l’Eintracht Francoforte. Gol di Angelino e di Shomurodov. Lachiude lafase al 15esimo posto con 12 punti e ora attende il sorteggio deioff, dove se la vedrà con una tra Ferencvaros e Porto. Ma un avversario vale l’altro per Claudio: “Andiamo passo dopo passo senza promettere nulla. Daremo sempre il massimo, siamo in un momento di crescita e dobbiamo continuare così”, commenta a fine gara. Anche perché l’allenatore giallorosso ora deve gestire un’altra grana: la situazione di Leandro Parades.Il centrocampista argentino è stato sostituito daa metà del secondo tempo e ha avuto una reazione furiosa:ha lanciato i guanti nervosamente, poi ha preso a calci una bottiglietta e e ne ha scagliata un’altra a terra.