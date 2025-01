Iodonna.it - Dopo grattacieli e isole artificiali, ora il regno saudita punta sul turismo di lusso con "Dream of the Desert"

C’era un tempo in cui ilo arabico si poteva attraversare solo sul dorso di un cammello. Ma i tempi cambiano e, presto, ci sarà un mezzo di trasporto decisamente più moderno e rapido per viaggiare. La novità si chiamaof the, primo treno diprogettato per l’Arabiada un’azienda italiana, e promette un’esperienza di viaggio senza precedenti. Eleganza contemporanea, materiali pregiati e un’attenzione sartoriale al dettaglio trasformano un semplice spostamento su rotaia in un vero e proprio soggiorno a cinque stelle in movimento. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’italiana Arsenale Spa e Saudi Arabia Railways (SAR), si inserisce nel più ampio piano di sviluppo turistico del, la Saudi Vision 2030. 5 look per viaggiare PE23 guarda le foto Leggi anche › Riad Fashion Week: il futuro dell’Arabiapassa (anche) dalle sue stilisteof thee tradizione in 14 carrozzeComposto da 14 carrozze e 34 suite, il treno nasce dal genio creativo dell’architetta Aline Asmar d’Amman, che ha saputo coniugare il rigore estetico italiano con la ricchezza della tradizione