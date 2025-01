Oasport.it - Combinata nordica, Riiber domina la mass start di Seefeld con la gara perfetta! 22° Kostner

Pochi giorni dopo aver annunciato il ritiro a fine stagione per motivi di salute (ha il morbo di Crohn), Jarl Magnustira fuori dal cilindro una prestazione straordinaria eil primo atto del XII Triple di, valevole come quinto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di.Il fuoriclasse norvegese interrompe così una sequenza negativa di tre competizioni consecutive senza successi e agguanta la quarta affermazione dell’inverno, raggiungendo quota 77 vittorie individuali in carriera nel circuito maggiore.si è reso protagonista dellanellaodierna sulle nevi tirolesi, vincendo il segmento di fondo (partenza in linea sulla distanza di 10 chilometri) e a seguire firmando il miglior punteggio nel segmento di salto.