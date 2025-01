Tpi.it - Che fine ha fatto Fedez? L’indiscrezione su Pomeriggio 5: “Chiuso in casa, non sarebbe in forma. La madre ha portato via il cane”

Cheha: “in”Cheha? Se lo stanno chiedendo in molti dopo la rivelazioni bomba fornite da Fabrizio Corona, secondo cui il cantante avrebbe avuto un’amante sin dall’inizio della storia con Chiara Ferragni alla quale avrebbe confessato il suo amore pochi minuti prima di convolare a nozze con l’influencer, e lo sfogo dell’ex moglie sui social.Dopo la puntata di Falsissimo e le rivelazioni di Corona, infatti, il rapper sembra essere sparito dalla circolazione. Della vicenda, che sta facendo parlare ormai tutta Italia, se ne è occupata anche5, il contenitore pomeridiano condotto da Myrta Merlino.L’inviato della trasmissione, Michele Dessì, si è appostato sotto l’abitazione del cantante intercettando anche la mamma, Annamaria Berrinzaghi, che poche ore prima aveva rotto il silenzio rispondendo a una follower sui social: “È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”.