Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Jorge Mendes a Torino! Ecco il motivo della visita sospetta dell’agente. L’indiscrezione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: emergono nuovi dettagli sulla presenza diilsua presenza in cittàSecondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, emergono ulteriori dettagli sulladi.L’agente, che cura tra gli altri gli interessi dell’obiettivo bianconero Antonio Silva, sarebbe ufficiosamente sbarcato in città per seguire suo figlio in un torneo di calcio giovanile. Viste però le calde ore di mercato e la presenza di quattro persone del suo staff, legale compreso, difficile pensare che la presenza del portoghese sia soltanto un viaggio di famiglia. Leggi suntusnews24.com