Beko le voci dei lavoratori a rischio licenziamento fuori dal Ministero | Non siamo numeri il governo tuteli il nostro posto di lavoro

Spiragli per la trattativa, dopo la minaccia di licenziamenti e chiusure. Prende tempo la multinazionale, “congelando”, almeno per il momento, l’avvio della procedura di chiusura di due stabilimenti in Italia e gli esuberi di 1.935, previsti entro il 31 dicembre 2025, valutando al contempo un investimento di 300 milioni di euro. Un “aggiornamento” del piano che, sottolineano i sindacati, presenti al tavolo aldelle Imprese e del Made in Italy cone azienda, “costituisce il presupminimo per iniziare una trattativa”. Eppure, contestano Fim, Fiom, Uilm e Uglm “le disponibilità aziendali sono ancora estremamente generiche”. “Inizieranno ora tre settimane di confronto nel merito con le parti”, ha invece rivendicato il ministro Adolfo Urso, “per individuare le migliori soluzioni” da portare al prossimo tavolo convocato per il 10 febbraio.