Juventusnews24.com - Arthur Girona, è fatta! Accordo trovato con la Juve per il brasiliano: altra cessione in arrivo. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per il passaggio delal club spagnolo.con ladell’affareStando a quanto riportato da Fabrizio Romano èper ladida parte del calciomercato. Il club bianconero hal’con il, che ha messo la freccia superando la concorrenza per il giocatore. Trasferimento in prestito in Liga per il centrocampista, con i bianconeri che contribuiranno al pagamento dell’ingaggio del calciatore. Il Santos era pronto a sottoporlo alle visite mediche, ma poi l’ex viola ha scelto la Spagna.Leggi suntusnews24.com