Anteprima24.it - “Apollosa Startup Cup: Network-Coaching-Ideas”: la Regione Campania finanzia il progetto

Tempo di lettura: 3 minutiSviluppoSpa ha ammesso amento ilCUP:” all’interno dell’Avviso pubblico “BarCamp locali – giovani, cultura, innovazione e impresa”, posizionatosi al 7° posto in graduatoria su circa 100 progetti presentati, redatto da Projenia SCS.Ilsi inserisce nelle strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello nazionale e regionale mediante programmi, iniziative e bandi finalizzati all’attivazione di politiche attive del lavoro in termini di interventi di autoimprenditorialità, accompagnamento al lavoro e formazione continua per giovani, tra cui i neet e le fasce più vulnerabili. Esso vuole rappresentare un’innovazione importante nelle politiche prioritarie del Comune di, che riconosce nell’imprenditorialità e nel lavoro autonomo due strumenti fondamentali per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva per il territorio anche rispetto a quanto realizzato sino ad oggi nel campo degli investimenti privati.