Ilfattoquotidiano.it - Anna Polly, la star di Onlyfans cade dal balcone e muore: “Stava filmando scene porno con due uomini”

brasiliana didaldi un albergo ementre filma un rapporto sessuale a tre. Ancora non è chiara la dinamica che ha portato alla morte diBeatriz Pereira Alves, conosciuta online come. La ragazza è precipitata giù dal terrazzo della stanza di un hotel a Nova Iguacu, circa 25 miglia a nord-ovest di Rio de Janeiro. Come scrive il Daily Mail: “Si ritiene che la modella disia caduta mentregirandocon i dueper il sito di contenuti per adulti. Secondo quanto riferito, i duehanno fornito resoconti contrastanti su quanto accaduto prima della caduta della donna, ma non è stato ancora effettuato alcun arresto”.Gli inquirentiebbero analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’hotel e interrogando ogni possibile testimone dell’accaduto per ricostruire gli ultimi istanti di vita della Alves.