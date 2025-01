Movieplayer.it - Un matrimonio di troppo, recensione: due cerimonie is not meglio che one

Leggi su Movieplayer.it

Will Ferrell e Reese Witherspoon incarnano due lati dell'America ossessionata dal consumismo. Ma la commedia che non graffia. Su Prime Video. Bisognerebbe studiare l'ossessione della commedia americana per i matrimoni. Come tutti i riti di passaggio, in effetti sono lo sfondo perfetto per mettere a confronto diverse classi sociali, persone di età, idee ed esperienze differenti. E creare conflitti, ovviamente, il motore di qualsiasi storia. Undi, su Prime Video dal 30 gennaio, abbraccia in toto questo filone, rilanciandolo: qui partecipiamo non a uno, ma a ben due matrimoni. Il problema? Si svolgono in contemporanea. Il regista Nicholas Stoller, anche sceneggiatore, pensava da tempo a un modo per far funzionare questa idea, ovvero la fusione di dueagli .