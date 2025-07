Sacchi incorona Conte | Il Napoli è favorito per lo scudetto De Bruyne colpo mondiale

Arrigo Sacchi incorona Antonio Conte come il vero scudetto del Napoli, sottolineando come la sua presenza in panchina sia il colpo più importante per la squadra. Mentre Milan, Inter e Juve inseguono, il Napoli ha già tracciato la strada verso il trionfo. Secondo l’ex CT, il segreto del successo partenopeo risiede nella leadership strategica di Conte, un vero top player nel ruolo di allenatore. Una scelta che potrebbe decidere le sorti del campionato italiano.

«Il miglior acquisto del Napoli? Quello in panchina: Antonio Conte». Arrigo Sacchi non ha dubbi nell'intervista concessa ad Andrea Schianchi per la Gazzetta dello Sport: è il tecnico salentino il vero top player dei partenopei. Una presenza, quella di Conte, che secondo l'ex allenatore del Milan vale più di qualsiasi colpo di mercato e che garantisce al Napoli un vantaggio reale nella corsa al prossimo scudetto.

