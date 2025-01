Sanremo 2025 Michielin | Sul palco dell’Ariston una nuova me

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Con questa canzone ho cercato di alzare un po’ l’asticella, di portare suluname. Una me che arriva da due anni sicuramente un po’ complicati, anche per motivi di salute”. Francescasi racconta così alla vigilia del suo terzoin gara, con il brano ‘Fango in Paradiso’, che per l’artista è anche il ritorno sulla scena in grande stile dopo l’asportazione di un rene subita nell’estate del 2023 che l’ha costretta a fermarsi per un po’. “Questa canzone rappresenta un momento di liberazione, come se il mio corpo tornasse di nuovo ad avere forza, ad avere voglia, a poter cantare”, confessa. Il ritorno al festival coincide anche con il traguardo dei 30 anni (che compirà il 25 febbraio e festeggerà “con un evento molto speciale, qualcosa che non ho mai fatto prima”, dice senza anticipare di cosa si tratta) e con il decimo anniversario della pubblicazione de ‘L’amore esiste’ , che ha deciso di celebrare pubblicando domani “L’amore esistereloaded”, unaversione del brano che vede la produzione Okgiorgio.