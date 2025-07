Una gita in yacht è un ottimo pretesto per ricordare al mondo che si può essere splendide e radiose anche a 60 anni

Una gita in yacht diventa il perfetto pretesto per celebrare la bellezza senza tempo, come dimostra Elizabeth Hurley, splendida e radiosa a 60 anni. La recente foto che ha fatto il giro del web, con il suo sorriso contagioso e un costume tigrato, ci ricorda che l’età è solo un numero. In un mondo che corre veloce, è fondamentale riscoprire la forza di sentirsi sempre al meglio, a ogni età .

C ’è una foto che in questi giorni ha fatto il giro del web. Elizabeth Hurley, 60 anni compiuti il 10 giugno, luminosa come non mai, sorride a bordo di uno yacht indossando un costume tigrato. Un modello intero, ma scollatissimo, che lascia poco spazio all’immaginazione. Sullo sfondo, un arcobaleno attraversa il cielo limpido e le fa da cornice. Elizabeth Hurley, regina di seduzione estiva: a 58 anni posa nuda in piscina X Elizabeth Hurley, una sirena in costume tigrato. A 60 anni, portati con una grazia e una sensualitĂ che sfidano il tempo, Hurley  è un’autentica visione. Nella didascalia, una frase da Somewhere Over the Rainbow, canzone del film Il mago di Oz che per Elizabeth ha un significato speciale. 🔗 Leggi su Iodonna.it