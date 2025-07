Caos cantieri quattro passi nel delirio

Il caos dei cantieri a Bologna trasforma le nostre strade in un vero e proprio incubo quotidiano. Tra deviazioni improvvise e code interminabili, vivere nel quartiere San Donato diventa una sfida continua, mettendo a rischio anche le emergenze mediche. È ora di alzare la voce e chiedere interventi concreti per restituire serenità e sicurezza alle nostre strade.

Bologna, 10 luglio 2025 – Ci uniamo alle lamentele di altri lettori. Noi che viviamo nel quartiere San Donato di Bologna diciamo che qui col traffico è un delirio assoluto! Esci di casa una mattina e trovi una situazione di deviazioni stradali, poi in quella successiva non sai più se la strada è sempre la stessa. E i mezzi di soccorso si trovano bloccati in coda. A meno di non stare male durante i festivi, si rischia di morire sull'ambulanza. Nicoletta Baccolini risponde Beppe Boni Ogni mattina nella 'situation room' degli uffici tecnici comunali che sovrintendono alla viabilità nel caos dei cantieri del tram si mettono le mani nei capelli.

