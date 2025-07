Anziana truffata in strada Una coppia finisce in manette

Una scena che si rivela subito sospetta: due individui provenienti da fuori regione, con già numerosi precedenti penali, si aggirano insolitamente nei pressi di una banca. Quando la polizia interviene, scopre che un’anziana è stata truffata tramite la sofisticata tecnica del finto incidente stradale. La loro rapidità nel mettere fine a questa truffa dimostra quanto sia fondamentale la vigilanza delle forze dell’ordine e il senso di comunità.

Una coppia 40enne arrestata in flagranza di reato dalla polizia di Forlì con l’accusa di truffa a danno di una anziana con la tecnica del finto incidente stradale. I due, provenienti da fuori regione, avrebbero a loro carico, sostengono gli investigatori, "numerosi precedenti penali". La vicenda comincia quando i poliziotti notano un movimento insolito vicino ad una banca: un’anziana, dopo aver prelevato una somma di denaro, s’avvicina al conducente di un’auto, che subito dopo riparte ad alta velocità. All’interno dell’autovettura c’è una coppia. Intuendo la probabile truffa, gli agenti bloccano il mezzo ed identificano gli occupanti, entrambi specializzati nella tecnica della ’truffa dello specchietto’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziana truffata in strada. Una coppia finisce in manette

In questa notizia si parla di: anziana - coppia - truffata - strada

Scippano un’anziana con la tecnica dell’abbraccio, arrestata coppia - Nel weekend, i Carabinieri di Lizzano hanno arrestato una coppia romena senza fissa dimora, sospettata di aver scippato un’anziana donna usando la tecnica dell’abbraccio.

Specialisti nella truffa dello specchietto, coppia arrestata in flagrante: aveva appena raggirato un'anziana; L'Aquila, truffano un'anziana per trentamila euro: arrestati durante la fuga; Livorno, raggirano una coppia di anziani e si fanno consegnare 30mila euro in gioielli: maxi truffa in centro.

Anziana truffata in strada. Una coppia finisce in manette - Una coppia 40enne arrestata in flagranza di reato dalla polizia di Forlì con l’accusa di truffa a danno di una anziana con la tecnica del finto incidente stradale. Da msn.com

Finto maresciallo, anziana coppia truffata: i carabinieri ... - MSN - Finto maresciallo, anziana coppia truffata: i carabinieri restituiscono la fede nuziale. Scrive msn.com