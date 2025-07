La strada per Collevario? Sarà riaperta tra due settimane

Buone notizie per i cittadini di Collevario: la strada per Collevario sarà riaperta tra circa due settimane, dopo i lavori sui sottoservizi. Intanto, al cantiere del sottopasso di via Roma, si sta lavorando per rendere più dolce lo scivolo d’ingresso, migliorando la sicurezza e la mobilità. L’assessore Marchiori spiega come questi interventi contribuiranno a snellire il traffico e a rendere più accessibile l’area, facilitando così la vita di tutti.

"Al cantiere per il sottopasso di via Roma si sta leggermente abbassando la strada per rendere lo scivolo verso l’ingresso del tunnel più dolce. Mentre la strada verso Collevario sarà riaperta grossomodo fra due settimane: è stata necessaria la chiusura per lavorare ai sottoservizi". L’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori spiega lo stato del cantiere a Collevario, dove si sta costruendo l’atteso sottopassaggio ferroviario che permetterà di bypassare i binari. In questi giorni ci sono stati disagi al traffico e per i residenti, anche a causa dell’intervento di Rfi in via Mattei. "Capiamo che la chiusura della strada verso Collevario può creare dei disagi agli automobilisti, ma quello ai sottoservizi è un lavoro delicato, in particolare riguardo alla fibra per la connessione alla rete internet – spiega l’assessore –: è un’operazione tecnica complessa in quanto la fibra non può essere tagliata e cucita per segmenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it