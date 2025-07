Un’intesa tra imprese Ue per la fusione sì al nuovo stoccaggio di gas

Un'alleanza strategica tra imprese europee si apre la strada a una nuova era energetica, con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e sostenibilità. La fusione delle attività, insieme al progetto del “nuovo” stoccaggio di gas, rappresenta un passo decisivo per l'autonomia energetica dell’UE. Urso annuncia anche accordi con la Norvegia su rinnovabili, asta FerX e dati Mase, segnando un momento cruciale per il futuro energetico continentale.

