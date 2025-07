Botti & Braci | gusto musica e convivialità da Cantina Nardone Domenico

L’estate irpina si accende con “Botti & Braci”, l’evento enogastronomico che sabato 12 luglio trasformerà il giardino della Cantina Nardone Domenico in un’oasi di sapori, musica e allegria. A partire dalle 20:30, i profumi della brace incontreranno l’eleganza dei vini da vitigni locali, creando un’esperienza unica all’insegna del gusto e della convivialità. Non perdere questa festa imperdibile per assaporare l’essenza dell’estate irpina!

“Botti & Braci”: gusto, musica e convivialità da Cantina Nardone Domenico.

