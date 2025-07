A Teora si balla con l’ottava edizione del Wine & Taranta Fest

a teora si balla con l’ottava edizione del Wine & Taranta Fest. Tre giorni di musica travolgente, sapori autentici e tradizioni popolari: da venerdì 11 a domenica 13 luglio, Teora si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Un’occasione unica per immergersi nelle radici culturali del Sud Italia, tra danze coinvolgenti e prelibatezze locali. Non perdere questa festa di gioia e autenticità, che rende Teora il cuore pulsante dell’estate.

Tre giorni di musica travolgente, sapori autentici e tradizioni popolari: da venerdì 11 a domenica 13 luglio, Teora si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con l’ottava edizione del “Wine & Taranta Fest”, promosso dal Comune di Teora, dalla Pro Loco e con il contributo di numerose. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: teora - ottava - edizione - wine

A Teora si balla con l’ottava edizione del “Wine & Taranta Fest”; Teora, Wine & Taranta Fest 2025: musica, vino e tradizione; A Teora torna Wine & Taranta Fest: musica, vino e tradizione.

A Teora torna il Wine & Taranta Fest: musica, vino e tradizione - È questa l’anima del Wine & Taranta Fest, in programma dall’11 al 13 luglio a Teora, nel cuore dell’Irpi ... Scrive irpinianews.it

Spettacolo e sonorità popolari a Teora con Wine & Taranta Fest - E’ quello del Wine & Taranta Fest, in programma dall’11 al 13 luglio a Teora, nel cuore dell’Irpinia, alla sua ottava ... Come scrive corriereirpinia.it