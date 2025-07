erba alta sulle provinciali interventi in arrivo

L’erba alta che invade le provinciali sta per diventare solo un ricordo grazie agli interventi promessi dalla Provincia. Dopo aver avviato con successo la decespugliazione nelle zone più critiche, l’amministrazione ha annunciato un nuovo passo avanti: con un investimento di 180mila euro, si prepara a ripulire e rendere più sicure le strade, migliorando così la qualità della viabilità provinciale e la sicurezza di tutti gli utenti.

La Provincia finalmente ripulirà le strade. Lo annuncia in una nota: "Dopo il fruttuoso lavoro di collaborazione attuato con i Comuni, che ha consentito l’avvio della decespugliazione in zone particolarmente critiche della viabilità provinciale, si aggiunge un ulteriore ed importante tassello". L’amministrazione provinciale ha, infatti, "individuato per un importo di 180mila euro con il completamento delle procedure richieste dalla normativa, le sei ditte, che in questi giorni inizieranno a supportare nelle attività di decespugliazione gli operai della viabilità provinciale già in azione per lo svolgimento delle operazioni di sistemazione e manutenzione del verde lungo le arterie di competenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it