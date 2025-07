Il riso d’estate | leggerezza salute e intestino felice

L’estate è il momento perfetto per riscoprire il riso, l’alimento leggero, salutare e altamente versatile. Dalle varietà integrali agli effetti positivi sul colesterolo, il riso si conferma protagonista ideale della stagione calda grazie alle sue proprietà rinfrescanti e digeribili. Ma la chiave sta nella scelta: sbramatura, lavorazione e varietà fanno la differenza. Scopri perché il riso è il tuo alleato per un’estate all’insegna di benessere e leggerezza.

Dalle varietà integrali agli effetti sul colesterolo: perché il riso è il protagonista ideale della stagione calda. Perché il riso è perfetto in estate. Il riso è un alimento particolarmente indicato nei mesi estivi per le sue proprietà rinfrescanti, digeribili e leggere. Tuttavia, è importante saper scegliere la varietà giusta, poiché le sue qualità nutrizionali dipendono direttamente dai trattamenti subiti durante la lavorazione. Sbramatura: è il primo e più delicato processo, durante il quale vengono rimosse le glumelle, ma si conserva il germe e il rivestimento del chicco. Questo tipo di riso è il più ricco di nutrienti.

