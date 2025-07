A Sperone va in scena Remember ’90

Preparatevi a rivivere la magia degli anni ’90 a Sperone! Martedì 22 luglio, alle 21:30, Piazza di Sperone si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con “Remember ’90”, un evento gratuito dedicato a tutti gli amanti del decennio più iconico di sempre. Lasciatevi coinvolgere dalle hit che hanno segnato un’epoca, in una serata indimenticabile che vi farà ballare e sognare. Non mancate, perché questa festa è tutta da ricordare!

