Nel Vimercatese un’onda verde contro Pedemontana.

Nel Vimercatese, l'onda verde di protesta contro Pedemontana si fa sempre più forte. Nonostante l'emendamento regionale sulle compensazioni, che mantiene i fondi nei territori dove sono stati abbattuti gli alberi, il movimento di cittadini e comitati non si arrende. Da anni si battono per difendere il territorio, e il ricordo del bosco di Bernate, simbolo di resistenza, alimenta la loro determinazione. Tutte quelle piante rappresentano un patrimonio da salvaguardare contro le logiche di cemento e sviluppo sfrenato.

L’emendamento in Regione Lombardia sulle compensazioni che mantiene i soldi dove sono stati tagliati gli alberi non ferma l’onda verde a difesa del Vimercatese contro Pedemontana. Comitati e cittadini si battono da anni per la tutela del territorio e da quando le ruspe hanno cancellato il bosco di Bernate, simbolo della resistenza e dell’impatto dell’ autostrada sul territorio, il loro impegno ha un’immagine significativa. Tutte quelle piante cadute, alcune delle quali più vecchie di 70 anni sono una ferita che difficilmente verrà cancellata. Non c’è soltanto il patrimonio arboreo dal salvaguardare, ma anche gli animali selvatici che nei loro tronchi e ai piedi dei fusti vivevano, a rischio da quando il grande cantiere della Tratta C ha trasformato tutti i timori in realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it