Corriere dello Sport | È partito il countdown per Victor Osimhen

Il countdown è ufficialmente iniziato: manca poco alla scadenza della clausola rescissoria di 75 milioni di euro per Victor Osimhen, simbolo del Napoli e desiderato dai grandi club europei. La tensione cresce mentre il Galatasaray tenta di chiudere l’affare in extremis, ma il tempo stringe e le garanzie richieste dal club partenopeo restano un ostacolo. Riuscirà il nigeriano a cambiare casacca prima della mezzanotte? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

"> È partito il countdown per Victor Osimhen. Mancano poche ore alla mezzanotte, termine ultimo per esercitare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita nel contratto che lega il nigeriano al Napoli. Dalla Turchia filtra ottimismo: il Galatasaray spinge per chiudere il colpo entro oggi, ma il tempo stringe e le garanzie bancarie richieste dal club di De Laurentiis non sono ancora arrivate. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il vicepresidente del Galatasaray, Metin Öztürk, ha dichiarato ieri: «Prevedo che il trasferimento sarà concluso entro 48 ore», all’uscita dal Consiglio finanziario della Federcalcio turca. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “È partito il countdown per Victor Osimhen”

In questa notizia si parla di: partito - countdown - victor - osimhen

L’America’s Cup sbarca a Napoli, partito countdown per il 2027 - La 38esima edizione dell’America’s Cup si prepara a fare tappa a Napoli nel 2027. L’evento è stato annunciato presso il suggestivo Castel dell’Ovo, promettendo di trasformare il lungomare partenopeo in un palcoscenico di eccellenza velica.

Clamoroso Al-Hilal: 50 MILIONI ANNUI PER OSIMHEN Secondo Fabrizio Romano, il club arabo starebbe valutando una nuova e pesante offerta per il bomber #SSCNapoli #Osimhen #FabrizioRomano Vai su Facebook

Galatasaray-Osimhen, ore decisive: la clausola da 75 milioni scade il 10 luglio; Lukaku al Napoli e Osimhen al Psg: è partito il countdown; Napoli beffato, il talento sbarca a Roma | Persa una grande occasione.

Corriere dello Sport: “È partito il countdown per Victor Osimhen” - Mancano poche ore alla mezzanotte, termine ultimo per esercitare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita nel contratto che lega il nigeriano ... Segnala napolipiu.com

Napoli, conto alla rovescia per Osimhen al Galatasaray. Il Mattino: “Ultime ore per dirsi addio” - Siamo ormai agli sgoccioli di una telenovela che è durata quasi un anno: Victor Osimhen sta per diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. tuttomercatoweb.com scrive