Cantieri appello ai sindaci | Lavori al via la mattina presto Insieme per salvare gli operai

In un appello accorato, i sindaci di Emilia-Romagna si preparano a partire prima dell’alba per salvaguardare la vita degli operai durante le ore più calde. La recente ordinanza regionale, entrata in vigore il 2 luglio, mira a proteggere chi lavora all'aperto in condizioni estreme. È ora di unire le forze e rispettare gli orari: la sicurezza sul lavoro non può aspettare.

Stop al lavoro. In condizioni di caldo estremo, i sindacati non hanno dubbi: "Rispettare gli orari, occorre una normativa nazionale". Nella mattinata di ieri, nella sede Cgil Ferrara in piazza Verdi, conferenza unitaria delle tre sigle sull'ordinanza regionale, attuata in Emilia-Romagna a partire da mercoledì 2 luglio. Il testo prevede il divieto di lavorare ei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16. A parlarne Fausto Chiarioni (Fillea Cgil), Corrado Pola (Filca Cisl) e Carlo Rivetti (Feneal Uil) che ha illustrato una lettera inviata ai sindaci della provincia.

