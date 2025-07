Corriere dello Sport | Napoli caccia al bomber | tra Darwin Nuñez e Lucca è bivio da 75 milioni

Il Napoli si prepara a trasformare il tesoro di 75 milioni ottenuto da Osimhen in un investimento da sogno per l’attacco. La campagna di mercato si infiamma: tra Darwin Nuñez e Lorenzo Lucca, i nomi sul tavolo sono caldi e promettono scintille. Quale sarà la strada scelta dal club azzurro? La risposta potrebbe rivoluzionare le sorti della prossima stagione, dando nuovo sprint al progetto vincente. Restate sintonizzati, perché la decisione è ormai alle porte.

Il tesoro che il Napoli si prepara a incassare da Victor Osimhen – 75 milioni di euro grazie alla clausola rescissoria – potrebbe presto trasformarsi nel biglietto d'ingresso per un nuovo attaccante di livello. La caccia al centravanti è partita, e il club azzurro si trova ora di fronte a un bivio chiaro: Darwin Nuñez o Lorenzo Lucca. Come raccontato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, da una parte c'è la suggestione internazionale: Darwin Nuñez, 26 anni, centravanti del Liverpool e della nazionale uruguaiana, un profilo che accrescerebbe lo spessore europeo del Napoli nell'anno del ritorno in Champions League.

