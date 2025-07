Quando ha trovato Chiara morta… Garlasco la rivelazione su Stasi dall’ex comandante dei carabinieri

Nel mistero della tragica morte di Chiara Poggi, ogni dettaglio conta. Durante la puntata di “Chi l’ha Visto?” del 9 luglio 2025, un elemento apparentemente secondario ha catturato l’attenzione: il televisore acceso al momento del ritrovamento. Questo particolare, finora trascurato, potrebbe nascondere indizi cruciali sulla verità dietro quella drammatica scena e riaccendere le speranze di una svolta nelle indagini. Ma cosa hanno scoperto esattamente gli investigatori?

La puntata di mercoledì 9 luglio 2025 del programma “Chi l’ha Visto?” è tornata a concentrarsi sul caso di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua casa di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. Stavolta l’attenzione si è focalizzata su un elemento apparentemente marginale, ma potenzialmente rivelatore: il televisore acceso al momento del ritrovamento del corpo. Alcune immagini scattate dagli investigatori all’interno dell’abitazione sembrano mostrare sullo schermo una sequenza animata, come quella di un videogioco in fase d’avvio. Ma resta un dubbio sostanziale: quella console era davvero in funzione mentre Chiara veniva aggredita? La trasmissione ha ricordato che nella casa di Chiara e Marco Poggi i ragazzi erano soliti ritrovarsi per passare il tempo proprio giocando alla console. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it