Pioggia di droni e missili russi su Kiev | 2 morti e 13 feriti La diretta delle Guerra in Ucraina

In un contesto già segnato dalla tensione internazionale e dalla Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina a Roma, Kiev si trova sotto un nuovo devastante attacco: droni e missili russi continuano a piovere sulla capitale, mietendo vittime e seminando timore. La guerra in Ucraina si conferma ancora una volta al centro dell’attenzione globale, mentre le tensioni tra Trump e Putin si intensificano. Il quadro internazionale rimane incerto e volatile, e il mondo osserva con apprensione.

Roma, 10 luglio 2025 – Nel giorno della "Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina" - al via questa mattina a Roma - è ancora pioggia di droni e di missili russi contro Kiev. Per la seconda notte consecutiva l'offensiva di Mosca non da' tregua alla capitale ucraina: due morti e 13 feriti, il bilancio provvisorio. Attacchi che arrivano in un momento di tensione fra Trump e Putin con il presidente americano che due giorni fa ha affermato che il presidente russo “dice un sacco di stronzate” e che lo ha “deluso” mentre ieri la Cnn ha pubblicato la notizia che nel 2024 sempre Trump in campagna elettorale avrebbe rivelato a dei sostenitori di aver minacciato Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net