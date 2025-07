Inside Russia – In morte di un ministro

Dentro il cuore della Russia, un evento scioccante scuote i vertici: la tragica morte del ministro dei Trasporti Roman Starovoit, avvenuta poche ore dopo il suo licenziamento deciso da Putin. Un episodio senza precedenti negli anni di potere del leader russo, che solleva molte domande sulla stabilitĂ e le fazioni di potere. Tuttavia, la vera analisi si nasconde nella crescente corruzione degli ambienti militari, un problema piĂą profondo e inquietante di quanto appaia a prima vista. Ne parlo...

Il 7 luglio, poche ore dopo essere stato licenziato con un decreto di Vladimir Putin, il ministro dei Trasporti Roman Starovoit si è suicidato. Un evento tragico, mai successo prima nei venticinque anni di potere di Putin. Molti osservatori hanno cercato di trarre dalle circostanze della morte di Starovoit una "morale" sui circoli del potere putiniano. Ma la vera questione è ben altra e sta nella corruzione degli ambienti militari.

