La crisi del mosciolo Nuovo stop alla pesca ma soltanto per i privati per tutta la stagione 2025

La crisi del mosciolo nuovo scuote il mondo della pesca: dalla prossima stagione 2025, i privati dovranno rinunciare alla raccolta di questo pregiato mollusco, mentre solo i pescatori professionisti con licenza potranno continuare. La decisione, presa dalla Consulta regionale della Pesca, mira a tutelare la risorsa e garantire la sostenibilità futura. Ma quali saranno le ripercussioni per il settore? Scopriamolo insieme.

La pesca del mosciolo selvatico di Ancona e Portonovo resta aperta per i soli pescatori muniti di licenza di pesca. Sarà chiusa per i privati. Lo ha stabilito la Consulta regionale della Pesca convocata ieri dall’assessore regionale Antonini. "La Consulta – ha detto al Carlino – ha deciso di fermare la pesca amatoriale sportiva e ricreativa del mosciolo dal prossimo 11 luglio, per tutta la stagione 2025, non quella professionale". Antonini ha anche stabilito di convocare un tavolo tra tutti i componenti del tavolo tecnico del Comune di Ancona e i componenti della Consulta regionale Pesca "per un confronto sulle diverse posizioni rispetto ai tempi di pesca del mosciolo con la speranza di trovare un punto di intesa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La crisi del mosciolo. Nuovo stop alla pesca, ma soltanto per i privati per tutta la stagione 2025

Mosciolo ad Ancona, Silvetti sbotta: “Giù le mani, stop alla pesca”. A Portonovo le prime cozze - Ancona si prepara a difendere il prezioso mosciolo con decisione, mentre il sindaco Silvetti sbotta: “Giù le mani dal mosciolo!” Chiede un blocco totale della pesca per l’estate 2025, supportato da dati scientifici e dall’attività del Tavolo Tecnico istituito già nel 2023.

