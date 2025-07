Il bosco spontaneo a rischio Prima vittoria di Legambiente | arriva la tutela della Regione

Una battaglia importante per la tutela del nostro patrimonio naturale: il bosco spontaneo, minacciato dallo sviluppo urbanistico, ha trovato una prima vittoria grazie all’intervento di Legambiente Monza. La Regione Lombardia si impegna ora a preservare questa area unica, garantendo che non venga sacrificata per nuovi progetti edilizi. Un passo decisivo verso un equilibrio tra crescita e rispetto dell’ambiente, dimostrando che la tutela del territorio è possibile con l’impegno condiviso.

La Regione tutela il bosco spontaneo alle spalle del Polo istituzionale che quindi non potrà essere eliminato per fare posto allo studentato. Legambiente Monza, con lettera del 4 giugno indirizzata a Regione Lombardia, Soprintendente della Provincia, Agenzia del Demanio e sindaco di Monza, ha richiesto che sia delimitata l’area boschiva e che sia inserita nella cartografia forestale regionale e nel Piano d’indirizzo forestale Alta Pianura in corso di formazione e approvazione. A seguire, il 6 giugno ha anche presentato all’Unita tecnico operativa del Pirellone la richiesta di accertare la presenza di un bosco spontaneo in un’area demaniale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bosco spontaneo a rischio. Prima vittoria di Legambiente: arriva la tutela della Regione

