Proteste a Marcelli | Ancora allagamenti per un po’ di pioggia Brutta figura e rischi

Le recenti piogge a Marcelli di Numana hanno nuovamente scatenato allagate e disagi, mettendo in discussione la resistenza della zona. Auto impantanate, appartamenti allagati e proteste crescenti testimoniano una situazione ormai insostenibile. La comunità chiede interventi concreti per mettere fine a questa emergenza ricorrente e garantire un futuro più sicuro. La domanda ora è: quanto ancora si dovrà aspettare prima di vedere risolti questi problemi?

Un’altra forte pioggia ha messo in crisi Marcelli a Numana ieri mattina. L’acqua è entrata in alcuni appartamenti nella zona più bassa. Auto sono rimaste impantanate nell’acqua. In via Castelfidardo la proprietaria di un immobile dato in affitto, ha denunciato una situazione che, dice, è diventata insostenibile. "Siamo allagati, ho i clienti dentro, qui nella mia struttura di via Castelfidardo. Una famiglia da Mantova, sta al primo piano – ha detto ieri mattina presto Maria Silvia Beccacece – Ai Comuni arrivano i soldi dei ristori il 15 di questo mese e a noi privati quando arrivano? È una beffa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it