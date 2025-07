Sorpresa a Capri in chiesa spunta Bocelli e canta l' Ave Maria | l' esibizione da brividi - VIDEO

Un momento magico che ha lasciato tutti senza fiato: Andrea Bocelli, inaspettatamente tra i fedeli, ha regalato un'esibizione da brividi cantando l'Ave Maria durante la messa a Capri. La sua voce celestiale ha riempito la chiesa di emozioni autentiche, trasformando un semplice culto in un ricordo indimenticabile. Un gesto di grande umiltà e spiritualità che ha commosso tutti i presenti, dimostrando ancora una volta il potere della musica e della fede.

Sorpresa per alcuni fedeli partecipanti alla messa che domenica 6 luglio si celebrava nella chiesa di Capri: Andrea Bocelli, in questi giorni in vacanza sull'isola con la moglie, da semplice credente presente alla funzione tra i banchi della chiesa, si è alzato e ha cantato l'Ave Maria di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: chiesa - sorpresa - capri - bocelli

Chiesa via da Liverpool: destinazione a sorpresa e apertura totale - Federico Chiesa, un talento cresciuto tra le fila della Juventus, si prepara auna nuova avventura all’estero, lasciando alle spalle la Premier League e puntando verso una destinazione a sorpresa.

VIDEO - Capri, Andrea Bocelli canta a sorpresa l’Ave Maria nella chiesa di Santo Stefano Vai su Facebook

#intanto Andrea Bocelli canta a sorpresa l’Ave Maria di Schubert durante la messa a Capri Vai su X

Sorpresa a Capri, in chiesa spunta Bocelli e canta l'Ave Maria: l'esibizione da brividi - VIDEO; Andrea Bocelli canta a sorpresa l’Ave Maria di Schubert durante la messa a Capri; Andrea Bocelli a sorpresa in chiesa a Capri: canta l’Ave Maria durante la messa.

Andrea Bocelli a Capri, canta l'Ave Maria: sorpresa in chiesa - I fedeli che assistono alla messa nella chiesa di Santo Stefano sulle scale che conducono nella Capri del ‘600 certamente non si aspettavano che sarebbero stati protagonisti di un ... Si legge su ilmattino.it

Andrea Bocelli: l’esibizione a sorpresa in chiesa a Capri, il video - Online è virale un video in cui il celebre cantante lirico inizia a cantare l'Ave Maria durante la messa in una chiesa di Capri. Secondo notiziemusica.it