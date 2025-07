Sulle ceneri dell’ex questura Quartiere e supermercato fissate le tappe del cantiere

Sulle ceneri dell'ex Questura di via Ugo Bassi, si apre un nuovo capitolo di sviluppo urbano con il progetto del futuro supermercato. Circa 140 assunzioni daranno impulso all’economia locale, mentre le tappe del cantiere sono state ufficialmente illustrate da Asi. Con tempi ben definiti e una visione strategica, questo intervento promette di trasformare il quartiere, portando innovazione e opportunità a tutta la comunità . I lavori del...

Saranno circa 140 le assunzioni di personale che porterĂ con sĂ© la realizzazione del nuovo supermercato sulle ceneri dell’edificio della ex questura di via Ugo Bassi. Ieri pomeriggio Asi ha presentato il progetto con tanto di tempi di inizio lavori e realizzazione. Assieme all’amministratore unico di Asi, Piero Aicardi, e al coordinatore del progetto, Marco Da Dalto, era presente anche l’assessora all’Urbanistica Valentina Ridolfi. "I lavori del primo stralcio inizieranno per fine anno e riguarderanno le opere pubbliche, ovvero una porzione di parco e una parte dei parcheggi su via Ugo Bassi e via Lagomaggio, unitamente alla realizzazione dell’edificio commerciale la cui insegna apparterrĂ ad un marchio premium della grande distribuzione il cui nominativo verrĂ comunicato prima dell’inizio dei lavori, che porterĂ con se’ circa 130-140 nuove assunzioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it