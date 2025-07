Protesta dei trattori Nasce comitato ‘Campi’

Le proteste dei trattori, che nei mesi scorsi hanno invaso le strade della città, rappresentano il grido di un settore in fermento. Gli agricoltori del nostro territorio, uniti nella nascita di Orgoglio Agricolo, hanno deciso di rafforzare la loro voce fondando il nuovo Comitato Regionale Campi. Con una strategia più coordinata, intendono portare le loro istanze al centro dell’attenzione, determinati a fare sentire il proprio peso e a tutelare il futuro dell’agricoltura locale.

Le proteste dei trattori, che nei mesi scorsi hanno sfilato in più occasioni per le strade della città, hanno portato gli agricoltori del nostro territorio (che già si erano costituiti nell'organizzazione provinciale Orgoglio Agricolo ) ad unirsi nella battaglia e ad essere tra i fondatori del nuovo comitato regionale Campi. "Lo scopo è essere presente con un'azione più coordinata – dice Gabriele Rossi, portavoce del comitato provinciale Orgoglio Agricolo e ora vicepresidente di Campi – per poter portare avanti le nostre istanze in modo più incisivo ma anche dialogare con le istituzioni". Tra le problematiche individuate da Campi, già emerse durante le proteste dei trattori, ci sono prezzi del grano sempre più bassi, costi di gestione per gli agricoltori in continuo aumento, tutela del made in Italy e regolamenti comunitari sempre più stringenti e spesso difficili da applicare nella coltivazione e nell'allevamento.