Renzi lascia Mondadori | Attacchi personali da Pier Silvio Berlusconi

Una battaglia tra giganti della politica e dell’editoria scuote l’Italia: Matteo Renzi lascia Mondadori in polemica, attaccando duramente Pier Silvio Berlusconi per le sue recenti dichiarazioni a favore di Giorgia Meloni. Lo scontro si fa acceso, tra accuse e rivelazioni scottanti. Ma cosa si nasconde dietro questa guerra di potere? Scopriamo insieme i dettagli che stanno facendo tremare i vertici nazionali.

Matteo Renzi contro Pier Silvio Berlusconi, lascia Mondadori in polemica. “ Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a gamba tesa in difesa di Giorgia Meloni. Ha detto che il Governo Meloni è il migliore d’Europa. Proprio mentre scopriamo che Nordio ha mentito al Senato, che Tajani si autodefinisce ‘uno sfigato’, che Piantedosi viene bloccato sulla scaletta dell’aereo in Libia ed espulso, che Lollobrigida sta gestendo i dazi facendo fare la bresaola in America e per amor del cielo non vogliamo sapere che cosa stiano facendo Salvini o Santanché o Giuli, bene, proprio adesso Berlusconi junior difende il Governo Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Renzi lascia Mondadori: “Attacchi personali da Pier Silvio Berlusconi”

