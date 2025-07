Più controlli e un numero verde per le segnalazioni per tutelare i braccianti dal caldo

In un momento cruciale per la tutela dei braccianti, si apre un dialogo importante in prefettura, promosso dai sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. Con controlli specifici e un numero verde dedicato alle segnalazioni, si mira a garantire condizioni di lavoro più sicure durante le ore più calde. Un passo deciso verso il rispetto dei diritti e la dignità nel settore agricolo, perché nessuno debba rischiare la propria salute in nome del lavoro.

In prefettura un tavolo di confronto promosso su richiesta dei sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Lega comunale Viterbo, per affrontare la delicata questione delle condizioni di lavoro nei campi durante le ore più calde della giornata. L’incontro arriva a ridosso dell’emanazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

