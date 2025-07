Juventus nuovo rinforzo dalla Spagna | lo scambio beffa il Milan

La Juventus si prepara a sorprendere il mercato con un nuovo acquisto proveniente dalla Spagna, ma la trattativa sembra complicarsi a causa di uno scambio che mette in crisi anche il Milan. Le prossime ore saranno decisive per definire il futuro dei bianconeri e rafforzare la rosa in vista della stagione. C’è grande attesa per scoprire come si evolverà questa operazione che potrebbe cambiare gli equilibri in Serie A.

La Juventus sta lavorando ad un nuovo innesto che arriva direttamente dalla Nazionale spagnola e per sbloccare questa operazione serve lo scambio che beffa anche il Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo. Per i bianconeri sono ore a dir poco centrali e cruciali per il futuro di questa società , dal momento che la squadra così come è strutturata necessita di rinforzi in più reparti. L’obiettivo di Comolli e di tutta la società , ovviamente, è di rendere la Juve di nuovo competitiva ad alti livelli, dal momento che un club di questa portata non può accontentarsi di certo solo di centrare la qualificazione in UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, nuovo rinforzo dalla Spagna: lo scambio beffa il Milan

In questa notizia si parla di: juventus - scambio - beffa - milan

Bucchioni: «Scambio Inter-Juventus? Una suggestione da fantamercato che…» - Il calciomercato è un mondo di sorprese e suggestioni, dove ogni voce può cambiare le sorti di una squadra.

Siamo in LIVE per commentare il post partita di Real Madrid-Juventus! #juventusnews24 #realmadridjuve #machepartitahaivisto #juve #mondialeperclub Vai su Facebook

Calciomercato 2025, tutte le trattative e scambi del 3 luglio 2025; Che beffa per Sanremo: spostato per la Coppa Italia, trova i playoff di Champions ed Europa League; Atletico Madrid-Juve sui social: Ronaldo dalla manita alla beffa, Chiellini tuffatore.

Juventus, nuovo rinforzo dalla Spagna: lo scambio beffa il Milan - La Juventus sta lavorando ad un nuovo innesto che arriva direttamente dalla Nazionale spagnola e per sbloccare questa operazione serve lo scambio che beffa anche il Milan. Si legge su calciomercato.it

Milan, arriva il difensore dall’Inghilterra: beffa alla Juventus - Il Milan si concentra sulla ricerca di un difensore di livello, assalto al giocatore di un club inglese: scatto sulla Juventus ... Lo riporta spaziomilan.it