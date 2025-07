RIMPATRIATELI - Rackete Salis Lucano | la triste fine dei simboli della sinistra

Rimpatriateli, dicevano alcuni, ma cosa resta oggi della sinistra europea? La scomparsa di Carola Rackete dall’Europarlamento segna la fine di un'epoca, tra simboli e contrapposizioni. Mentre Greta Thunberg catalizza l’attenzione, Rackete – un tempo icona a favore dell’immigrazione – si autoaffonda, lasciando un vuoto di ideali e prospettive. È il momento di riflettere su cosa davvero significhi essere di sinistra in un mondo in costante evoluzione.

La Capitana si è autoaffondata. Ma sì, concediamocela una battuta in questo cono di moralismo e di noia che avvolge il racconto della sinistra europea. Perchè ieri Carola Rackete ha lasciato l'Europarlamento. Si è dimessa. Sì, proprio lei. Un'epoca di figurine fa, mentre Greta Thunberg impazzava come anti-Trump, Carola fu innalzata come contraltare di Matteo Salvini. Questa giovane tedesca, laureata in Scienze navali, dopo un'esperienza a bordo di diverse imbarcazioni tra cui spedizioni artiche e navi da crociera, si mise al timone della Sea Watch 3, nave Ong, per aiutare i migranti irregolari a compiere la loro traversata nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it