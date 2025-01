Sololaroma.it - Roma, da Montella a Fabregas: i Friedkin premono per il dopo Ranieri

La giornata di oggi sarà cruciale per la. Reduci dalla vittoria per 2-1 con l’Udinese, i giallorossi si sono lasciati alle spalle tutto e devono pensare necessariamente all’imminente impegno in campo internazionale. Già, perché alle porte si presenta l’8° giornata di Europa League, competizione da onorare fino all’ultimo. L’obiettivo è quello di strappare il pass per i playoff,aver visto sfumare la top 8. I capitolini stanno preparando in ogni minimo dettaglio la sfida con l’Eintracht Francoforte, in programma alle 21:00 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, da portare a casa senza se e senza ma.Se è vero che il presente conta più di qualsiasi altra cosa, è altrettanto lecito ricordare che idesiderano delineare gli aspetti del futuro del club. Il più importante è quello legato a chi sostituirà Claudio