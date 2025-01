Dayitalianews.com - Pisa, ladri fanno esplodere la cassaforte ma, finisce in tragedia: morto 26enne, l’altro è grave

Leggi su Dayitalianews.com

Il fatto è accaduto nella nottata tra martedì e mercoledì a Calcinaia, in provincia di; tre uomini (si cerca il terzo) stavano rubando in un casolare abbandonato, poi c’è stata un’esplosione che potrebbe essere stata causata da un incidente durante il tentativo di aprire la: un uomo di 26 anni è, mentre un altro di 36 è ricoverato in prognosi riservata. La vittima è unlucchese: ha subito ustioni gravissime sul 95% del corpo ed è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Cisanello. Si cerca un terzo complice.Si cerca un terzo compliceGli investigatori stanno cercando un terzo (possibile) complice che forse non ha avuto conseguenze dallo scoppio. Potrebbe essere stato proprio lui a lanciare l’allarme dopo aver parlato con un passante – uscito in strada – perché spaventato dall’esplosione.