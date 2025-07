Teatro La Pergola Mazzi contro Schlein | Lei e la sindaca di Firenze stanno strumentalizzando Massini Sistema è opaco

Il teatro La Pergola di Firenze si trasforma nel palcoscenico di un acceso dibattito tra politica e cultura, con Mazzi che smaschera le presunte ambiguità di una vicenda ancora tutta da chiarire. In un contesto in cui accuse e strumentalizzazioni rischiano di offuscare l’attenzione pubblica, è fondamentale fare chiarezza e mantenere il focus sui valori autentici della cultura. Questa vicenda ci invita a riflettere: quanto può davvero influenzare la politica il mondo artistico?

“Io chiedo a tutti di non essere ipocriti, il sistema è opaco. A seguito di questa vicenda tutti si sono impegnati a denunciare la commistione tra politica e cultura e per sostenere questa tesi interviene la segretaria del maggior partito di opposizione al fianco della sindaca di Firenze. Ma dico io, quella segretaria come fa ad intervenire, cosa c’entra?”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, aprendo l’ incontro pubblico al MiC con Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana – che comprende la Pergola di Firenze, la sala di Rifredi e l’Era di Pontedera – escluso dal novero dei Teatri nazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it