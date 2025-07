Tax credit Giuli dice che il ministero non ha avuto contatti con Francis Kauffmann | Mai più film fantasma

Il dibattito sul tax credit in Italia si infittisce, tra accuse e difese che coinvolgono nomi di rilievo nel mondo del cinema e della cultura. Il ministro Alessandro Giuli ha chiarito che il Ministero non ha avuto contatti con Francis Kauffmann, smentendo qualsiasi coinvolgimento nel film fantasma P249. Una questione delicata che mette in luce l’importanza di trasparenza e controlli più rigorosi. Continua a leggere per scoprire come il governo intende agire per tutelare il settore e i fondi pubblici.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha risposto a un'interrogazione sul tax credit, e in particolare sulle misure che il governo intende intraprendere per evitare abusi, anche alla luce del denaro elargito per il film diretto da Francis Kauffman, presunto assassino di Villa Pamphilj. 🔗 Leggi su Fanpage.it

