Locatelli scuote la Juve dopo l’eliminazione | Spiace uscire così ma abbiamo dato tutto Siamo orgogliosi per questi due motivi – FOTO

Locatelli scuote la Juve dopo l’eliminazione: «Spiace uscire così ma abbiamo dato tutto. Siamo orgogliosi per questi due motivi». Il suo messaggio. Dopo l’eliminazione della Juve dal Mondiale per Club, Manuel Locatelli ha voluto condividere un messaggio di riflessione e gratitudine con i tifosi bianconeri. Il centrocampista, che ha dato il massimo sul campo durante la competizione, ha pubblicato un messaggio sui social per esprimere il suo dispiacere per l’uscita, ma anche per sottolineare l’orgoglio per il percorso fatto fino a quel momento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Locatelli ha scritto: « Dispiace uscire così, ma siamo consapevoli di aver dato tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com