Toyota GR Yaris Aero Performance | dai rally alla strada

Dalla passione estrema dei rally alla strade di tutti i giorni, la Toyota GR Yaris Aero Performance 2025 incarna l'evoluzione della perfezione. Presentata durante il Rally dell’Acropoli, questa versione ad alte prestazioni unisce tecnologia e cuore sportivo, portando l’esperienza di guida a nuovi livelli. Un connubio tra competizione e everyday driving che dimostra come il DNA racing possa trasformare anche le strade più familiari.

(Adnkronos) – La GR Yaris si spinge oltre i limiti grazie a una nuova edizione ad alte prestazioni: la Toyota GR Yaris Aero Performance 2025, presentata ufficialmente in occasione del Rally dell’Acropoli in Grecia, settima tappa del Mondiale WRC. Questa versione rappresenta il frutto più recente della filosofia TOYOTA GAZOO Racing, che punta a perfezionare . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: yaris - toyota - aero - performance

BiAuto Motorsport torna al Rally di Reggello: in gara con la Toyota GR Yaris Rally2Â - BiAuto Motorsport fa il suo grande ritorno al Rally di Reggello 2025, schierando la potente Toyota GR Yaris Rally2! Questo bolide rappresenta l'apice della tecnologia automobilistica, perfetta per affrontare le sfide del rally.

FOTO | Nuova Toyota GR Yaris Aero Performance #ANSAmotori #ANSA Vai su X

? La TOYOTA GR Yaris con Aero Performance Package arriva in Europa Dopo il debutto in Giappone, la variante più aggressiva della compatta sportiva firmata Gazoo Racing sarà disponibile anche nel Vecchio Continente da questo autunno. Il debutto e Vai su Facebook

La gamma GR Yaris si amplia con la nuova versione Aero Performance ispirata al Motorsport; Toyota GR Yaris, la nuova Aero Performance è ancora più divertente da guidare; Toyota GR Yaris, la nuova versione ispirata alle corse.

In occasione del Rally dell'Acropoli in Grecia è stata presentata la Aero Performance. Disponibile in Italia a partire dall'autunno - In occasione del Rally dell'Acropoli in Grecia è stata presentata la Aero Performance. Lo riporta gazzetta.it

Toyota GR Yaris, nuovo kit Aero Performance - La nuova Toyota GR Yaris Aero Performance porta sei inediti elementi aerodinamici studiati con TOYOTA GAZOO Racing per prestazioni superiori. msn.com scrive