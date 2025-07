MG Goodwood Festival of Speed 2025 | due debutti europei e l’energia della nuova mobilità

Preparati a vivere un’estate all’insegna dell’innovazione e dello stile: MG Motor Europe svelerà al Goodwood Festival of Speed 2025 due concept car rivoluzionarie, la Cyberster Black e la Cyber X. Due visioni opposte ma complementari che incarnano l’energia della nuova mobilità, portando l’Italia e l’Europa nel futuro dell’automotive. Non perdere questa anteprima esclusiva: l’evoluzione è appena cominciata.

(Adnkronos) – MG Motor Europe è pronta a infiammare l’edizione 2025 del Goodwood Festival of Speed, in programma dal 10 al 13 luglio, con la presentazione in anteprima assoluta per l’Europa di due concept car visionarie. MG Motor Europe presenterà le nuove Cyberster Black e Cyber X. Due interpretazioni opposte ma complementari del linguaggio stilistico del . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: goodwood - festival - speed - debutti

Karma Kaveya Goodwood Festival of Speed 2025: debutto europeo della supercar elettrica da 1.000 CV; MG Cyberster e Cyber X al Goodwood Festival of Speed 2025; Un design d’eccezione per un debutto emozionante.

MG Cyberster e Cyber X al Goodwood Festival of Speed 2025 - MG al Goodwood Festival of Speed 2025: debutti spettacolari e design visionario per un futuro elettrico MG Motor torna protagonista al Goodwood Festival of Speed 2025, uno degli eventi automobilistici ... Si legge su msn.com

Goodwood Festival of Speed, ecco tutte le novità MG in mostra - MG si prepara all'edizione 2025 del Goodwood Festival of Speed confermando il debutto in Europa dal 10 al 13 luglio di Cyberster Black e Cyber X. Lo riporta ansa.it